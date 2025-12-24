2025Ç¯8·î¡¢´ä¹ñ»Ô¤Î»³ÍÛÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·½÷»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»³¸ýÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ¸©¤Î¸µ¡¦¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î60Âå¤ÎÃË¤Ç¤¹È½·è¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï2025Ç¯8·î¡¢´ä¹ñ»Ô¼þÅìÄ®¤Î»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢½ÂÂÚ¤ÇÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Á°¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·±ê¾å¤µ¤»¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã