アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、クリスタル・パレス戦を振り返った。23日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。カラバオ・カップ準々決勝が行われ、アーセナルは『エミレーツ・スタジアム』でクリスタル・パレスと対戦した。試合開始直後から主導権を握ったアーセナルだったが、決定機を仕留めきれずにゲームは終盤へ。80分にはコーナーキックからオウンゴールで先制したものの、終了間際の後半アデ