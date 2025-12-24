俳優の田中麗奈主演、森崎ウィン共演、実話から着想を得た完全オリジナルのクライム・コメディ映画『黄金泥棒（おうごんどろぼう）』の公開日が、2026年4月3日に決定。本ビジュアル、本予告編、主題歌、追加キャストが一挙解禁となった。【動画】映画『黄金泥棒』本予告映像『夜を越える旅』『断捨離パラダイス』などの萱野孝幸が監督を務める本作は、平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦・藤根美香子が、立ち