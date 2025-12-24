熊本県玉名市の蔵原隆浩市長は２３日、同市の私立大学「九州看護福祉大」の公立化を目指す意向を明らかにした。市は２０２７年４月の開学を目指し、大学側と運営の中期計画などを策定して県に認可申請する方針。文部科学省によると、実現すれば九州では初めての事例となる。同大は１９９８年４月、旧２市１０町の拠出金などにより「公設民営」の私大として開学した。定員割れといった経営難を背景に、運営する学校法人「熊本城