令和7年度補正予算が成立した。これにより、「みらいエコ住宅2026事業」も実施が決定した。「みらいエコ住宅2026事業」は、これまでより省エネ性能が高い住宅の普及を促すことが目的だ。住宅の取得やリフォームを検討している人は、新たな補助金の制度について理解しておくとよいだろう。【今週の住活トピック】第219臨時国会において令和7年度補正予算が成立みらいエコ住宅2026事業について／国土交通省「みらいエコ住宅2026事業