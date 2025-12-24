¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥¢¥·¥º¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê54¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å11¡§59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Á¤ã¤óÂç²ÈÂ²¡×¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¸÷±ºÌ÷»Ò¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤È¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¹¹Ç¯´ü¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸÷±º¤¬ºÇ¤â´¶¤¸¤ë¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ°Ø©¡×¤òµó¤²¤¿¡£¸÷±º¤Ï¡Ö¥É