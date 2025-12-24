路上に立つ国境警備隊の隊員ら＝10月、米イリノイ州シカゴ/Illinois. Joshua Lott/The Washington Post/Getty Images（CNN）米最高裁は23日、トランプ大統領が命じた中西部イリノイ州シカゴへの州兵派遣を認めない判断を示した。政権は移民税関捜査局（ICE）の捜査官の保護などを目的に州兵の派遣を決定していた。下級裁の派遣差し止め命令を認める最高裁の今回の判断は政権にとって珍しく大きな敗北となった。最高裁は判断の根拠