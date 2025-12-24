侍ジャパンにまた難敵だ。フィリーズのブライス・ハーパー内野手（３３）は２３日（日本時間２４日）に自身のインスタグラムで来年３月のワールド・ベースボール・クラシックに米国代表で出場することを表明した。「１５歳の時に初めて胸に国旗を掲げた。こんな気持ちは他にない。ＷＢＣに米国代表として出場できることをうれしく思う」ハーパーはメジャー通算３６３本塁打、ＭＶＰ２度のスーパースター。前回大会もＷＢＣ出場