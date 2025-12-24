¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á156.43±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.04±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§157.18¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§156.06 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§155.69¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/12/23156.40 2025/12/22155.98 2025/12/19155.37 2025/12/18154.45 2025/12/17154.36 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© Klug¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°