イメージワンが大幅反発している。２３日の取引終了後、総合医療診断支援装置「ＡＩ－ＢＯＸ」の代理店であるブラン（東京都港区）と資本・業務提携したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 「ＡＩ－ＢＯＸ」は、医療分野向けＡＩの開発などを行う医療テックベンチャーであるＭＢＭ（東京都港区）が開発した次世代医療診断支援装置で、イメージワンの既存製品（ＰＡＣＳや電