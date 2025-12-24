アストロスケールホールディングスが大幅高で４日続伸している。この日の寄り前、欧州宇宙機関から軌道上改修・アップグレードサービス（ＩＲＵＳ）の調査案件を受注したと発表しており、好材料視されている。 同社ではこれまで、軌道上サービス領域でデブリ除去、寿命延長（燃料補給、軌道制御）、観測・点検などの受注実績があるが、今回のＩＲＵＳに関する受注は衛星の寿命延長に寄与する