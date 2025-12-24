°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£²£´ÆüÍ¼Êý¤«¤é£²£µÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÁ´¹ñÅ·µ¤¡Û¥¤¥ô¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤ÇÂç±«¤Ë¤­¤ç¤¦¡¦¤¢¤¹¤Î´ØÅì³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ïµ¤¾ÝÄ£ ¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢£²£µÆüÄ«¤Ë¤Ï´ØÅì¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à