¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡×¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬ÌôÊªÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë±½¤òÀ¯¼£²È¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¡¢¸µÀ¯¼£²È¤¬½¸¹ç¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ËÉÔ¿Íµ¤¤ÊË¡°Æ¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤­¡¢·ÝÇ½¿Í¤òÌôÊª¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ÏËÜÅö¡©¡×¤È¥ÉÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë