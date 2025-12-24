◆園田競馬５日目（１２月２４日）《小牧太》１勝を追加し２２０勝。ガンバレベアー（７Ｒ）で勝利を意識。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ゴーゴーツヨシ（１０Ｒ）も「叩き２走目で上積みがあれば」（◎）。カラツノ（３Ｒ）は「前走のようにすんなり運べたら」（○）。《鴨宮祥行》７２勝。ドンアチェカ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「自己条件に戻れば」（◎）。ケイアイマヌカ（１Ｒ）も「久々だがメンバー的