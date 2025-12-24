６月に再婚を発表し、第２子を出産したタレント・小林礼奈が２４日、自身のブログで「現在もまだ予断を許さない状況」と報告した。「報告」のタイトルで記事をアップし、「妊娠高血圧症候群を発症し、血圧が１８０台後半まで上昇しました。医師からは、このままでは脳出血や臓器への影響など、母体に命の危険が及ぶ可能性がある状態だと説明を受け、帝王切開での出産となりました」と改めて公表。「現在もまだ予断を許さない