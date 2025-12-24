¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤¬·èÄê¡£2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï5¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¼¾å½¡Î´¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ²ñ¸« ÄãÌÂµåÃÄÁªÂò¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¡×Åö½é¡¢MLB¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿Â¼¾å¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¾ò·ï¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ÇÁí³Û2²¯