Æü¶ä¤¬24Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿10·î29¡¢30Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤¬¶âÍø¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£10·î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£