º£Ç¯£²·î¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Ó¥ë¤Ç³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÈâ¤«¤éÃËÀ­¤¬Å¾Íî»à¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤Ç¡¢¹ñ¤¬Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯£²·î¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¶õ´Ö¤ÎÄì¤Ç¡¢°å»Õ¤ÎÅÄÃææÆ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£³£±¡Ë¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÈâ¤Ï¿Í¤¬¾è¤ë¡Ö¤«¤´¡×¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï£´³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ººÉô²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê