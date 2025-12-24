2児の母でタレント・実業家の紗栄子（39）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「新しい家族が増えました」と、自身が運営するNASU FARM VILLAGEに新しい保護犬 "りんちゃん"を迎えたことを明かし、迎え入れた夜を公開した。【動画】紗栄子「新しい家族が増えました」迎え入れたりんちゃんとの初めての夜紗栄子は「【保護犬】飼い犬なのに身体はガリガリでした【常識のズレ】」と題した動画で、「NASU FARM VILLAGEに、