23Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿¶¶½¶¨²ñ¡ÊGTPA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¥ë¡¼¥­¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¡Ù¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ØÆÃÊÌ¾Þ¡Ù¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¼²È½¨Î°¤Î½éÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿14ËÜ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È³èÀ­²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë1998Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¿·¿Í¾Þ¡£º£Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ë¡¢¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤«¤é²¼²È½¨Î°¡Ê¤·¤â¤±¡¦¤¹¤°¤ë¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£180¥»¥ó¥Á¤ÈÄ¹¿È¤Î23ºÐ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤ÈÅÐÃÅ¡£¤¿¤À¡¢¿Í