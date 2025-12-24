千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。12月21日（日）の同番組は、「今年の好感度 今年のうちに！ノブの好感度を下げておこう」が放送された。©AbemaTV,Inc.ノブがスキャンダルを起こす前に、上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておく同企画。今回も楽屋挨拶に訪れるゲストに対して、ノブが大悟の指示で“イヤな奴”を演じて好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”を行