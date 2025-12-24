糖尿病患者にとって、適切な運動は血糖値のコントロールや合併症予防に重要な役割を果たします。有酸素運動やレジスタンス運動が推奨されており、食後30分～1時間のタイミングで行うことで、食後の血糖値上昇を抑える効果が期待できます。この記事では、糖尿病患者に効果的な運動法と注意点について理学療法士の河江さんが詳しく解説します。 監修理学療法士：河江 敏広（理学療法士） 東都大学幕張ヒュー