3²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹âÂÇÅÀ¤À¡£12·î23Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢EARTH JETS¤Î°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£»ý¤ÁÅÀ5Ëü4900ÅÀ¤Ç¡¢´ò¤·¤¤º£´ü2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹ë²÷¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª°©Àî·ÃÌ´¡¢¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿ÇÜËþ¥Ä¥â½øÈ×¤Ï¥Ä¥â¤Î±þ½·¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢°©Àî¡¢BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç