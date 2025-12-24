コスモエネルギーホールディングスはこのほど、植物の無消費素材の有価物製造および副産繊維からのバイオエタノール製造事業の加速に向け、S-Bridgesへ出資を実行して業務提携契約を締結した。共同検討のイメージ○■共同検討を進める、無消費の植物由来バイオエタノール製造事業とは?S-Bridgesは、植物の未利用資源を100%有価物化することをめざしており、食品加工のプロセスで未利用となっている植物素材(茶葉やコーヒー原料など