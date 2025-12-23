トヨタ自動車株式会社は、米国で生産する「カムリ」、「ハイランダー」、「タンドラ」の3車種について、2026年から順次日本市場に導入する方針を明らかにした。 同社は、セダン、SUV、ピックアップトラックという異なるカテゴリーの人気モデルを再び国内で展開することで、顧客の多様なニーズに対応するとともに、日米間の貿易関係強化にも寄与する構えだ。国土交通省が検討する新制度の活用も視野に、導入準備