西武から現役ドラフトでオリックスへ移籍した平沼翔太外野手（２８）の妻で、タレントの森咲智美（３３）が「美容デー」の一日を過ごしたことを報告した。２３日に自身のインスタグラムを更新し「美容納めしてきました」という。「家族にこの時間をもらえること、本当にありがたいなぁと改めて感じた１日」と感謝。「美容院にネイル、美容鍼に肌治療まで…私にとっては、ずっと続けてきた大切なケア。１日にぎゅっと詰め込んで