µÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿ÍÍÜÀ®½ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖNSCÂçºå¹»¡×¤ò¼çÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡ÖTHE W¡×¤Î½éÂå½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÌöÁ´¹ñ¶è¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¡£´ûÂ¸¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡È·¿ÇË¤ê¡É¤Ê¥Í¥¿¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºÍÇ½¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏNetflix¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°­½÷²¦¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö