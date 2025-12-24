¢¡Ç¯¤ÎÀ¥¤Î½©ÍÕ¸¶¤Ë½¸¤Ã¤¿¡¢È¿¥¤¥¹¥é¥à¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¡¹2007Ç¯¤ÎºßÆüÆÃ¸¢¤òµö¤µ¤Ê¤¤»ÔÌ±¤Î²ñ¡ÊºßÆÃ²ñ¡ËÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢³¹Æ¬¤Ç¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¹¶·âÂÐ¾Ý¤ÏºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤äÃæ¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯º¢¤«¤é¤Ïºë¶Ì¸©¤ÎÏÏ»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¸Å»²¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á³èÆ°²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥É¿Í¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç³èÈ¯²½¤·¤¿±¢ËÅÏÀ¤ÎÀ¯¼£±¿Æ°¤¬¡¢¤³