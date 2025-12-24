2025Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£JRA¤ÎÇÏ¼ç¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÒÂæ·Ï¤È¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à·Ï¤Î°ì¸ýÇÏ¼ç¥¯¥é¥Ö¤¬¾å°Ì4°Ì¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ï¸«´·¤ì¤¿¸÷·Ê¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬4°Ì¤Ë¡ÈÄãÌÂ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°3°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï¡©¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¤ä¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¡¢¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡¢¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤ò½êÍ­¡£¡ÈºÇ¤âG1¾¡