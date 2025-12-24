スーペルコッパ・イタリアーナ決勝では、2-0でナポリがボローニャを下した。今季初のタイトルを獲得したナポリだが、先発したFWラスムス・ホイルンドのSNS投稿が物議を醸しているようだ。ホイルンドはトロフィーを掲げる写真をシェアし「素晴らしい決断とはこういうことだ」とキャプションを添えた。ホイルンドは今季、マンチェスター・ユナイテッドからローン移籍でナポリに加入している。マンUがマテウス・クーニャなど前線を積