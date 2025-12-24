カラバオカップ準々決勝、アーセナルとクリスタル・パレスの試合が行われた。開始3分、カウンターの局面でマルティネッリのスルーパスからマドゥエケがシュートに持ち込む。積極的に裏を狙っていくアーセナルがボールを保持し、奪ってから早いトランジションでカウンターを発動するという構図。15分にはアーセナルのコーナーキックでニアのノアゴーがうまくフリックし、チャンスかと思われたが中のサリバはタイミングが合わなかっ