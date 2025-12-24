四川省綿陽市綿陽科技城新区の鼓楼山生態公園にある「綿陽中華大熊猫苑（中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地）」は、国家林業・草原局と綿陽市政府が共同建設し、綿陽科技城新区と中国ジャイアントパンダ保護研究センターが共同で運営している。中国新聞網が伝えた。敷地面積は約120ヘクタール、総投資額は約15億元（約330億円）に上る。園内は「松竹迎客」「春池飛鳥」「夏竹聴風」「秋渓幽谷」「冬嶺青松」の五大機