タレントの菊地亜美さんは12月23日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを多数公開しました。【写真】菊地亜美の12月のプライベートショット12月のプライベートショットを披露菊地さんは「12月のプライベートな写真いっきに」とつづり、15枚の写真と1本の動画を投稿。「長女は2学期が終わって冬休みに突入幼稚園の友達でクリスマスパーティーしたり、スクールのクリスマス会があったりと私も楽しませてもらってます」