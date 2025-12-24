¥°¡¼¥°¥ë¤¬ChromeOS¤ÈAndroid¤òÅý¹ç¤¹¤ë¿·OS¡ÖAluminium OS¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢´´Éô¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£2026Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£