【ワシントン＝中根圭一】米内務省は２２日、東海岸の沖合で建設中の洋上風力発電事業について、海域の使用権を即時停止すると発表した。風力タービンの運転で米国の軍事レーダーが誤作動する恐れがあると説明するが、バイデン前政権が進めた再生可能エネルギー事業を縮小する狙いとみられる。停止の対象となった事業は、ニューヨーク州など民主党支持層が多い州の沖合で建設されてきた５件。このうちコネティカット州沖の事業