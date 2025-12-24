24日（水）荒天のクリスマスイブになるでしょう。関東は真冬の寒さで冷たい雨になりそうです。＜24日（水）の天気＞日本海から2つ、太平洋沿岸に1つ、計3つの低気圧が近づいています。東日本は広く雨が降っていて、三重では激しい雨の降ったところがあります。気温の低い内陸部では雪まじりの雨になっています。また、西からも雨のエリアが広がってきています。日中は全国的に雨が降り、断続的に強まる予想です。九州では雷を伴う