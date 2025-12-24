バンダイは、『ポケットモンスター X・Y』より「ポケモンスケールワールド カロス地方 フラダリ＆カエンジシ」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「ポケモンスケールワールド カロス地方 フラダリ＆カエンジシ」(6,600円)『ポケットモンスター X・Y』の舞台であるカロス地方から、ホロキャスターを発明した研究