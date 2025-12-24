Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥É¥ë±ß ½ªÃÍ156.23¹âÃÍ157.08°ÂÃÍ155.65 158.42¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 157.75Äñ¹³2 156.99Äñ¹³1 156.32¥Ô¥Ü¥Ã¥È 155.56»Ù»ý1 154.89»Ù»ý2 154.13¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í¥É¥ë ½ªÃÍ1.1795¹âÃÍ1.1802°ÂÃÍ1.1755 1.1860¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 1.1831Äñ¹³2 1.1813Äñ¹³1 1.1784¥Ô¥Ü¥Ã¥È 1.1766»Ù»ý1 1.1737»Ù»ý2 1.1719¥í&#12