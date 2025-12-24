俳優・三浦翔平と狩野英孝の異色ポーカー対決が実現。勝負は冒頭から、互いに共通する“まさかの行動”にツッコミが入れられる形でスタートした。【映像】三浦も狩野も“めっちゃ見る”ポーカー対決でまさかの行動各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20