SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡Öº£¡ÝÌÀÆüÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ý¡ÊIma¡ÝEven if the world ends tomorrow¡Ý¡Ë¡×¤¬¡¢11·î´ð½à¤ÇÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô5000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢¶Ê¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡Ê5000Ëü²ó°Ê¾å¡Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê1²¯²ó