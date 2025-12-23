トヨタ自動車株式会社は、燃料電池車「MIRAI（ミライ）」の一部改良モデルを2025年12月22日に発売した。 今回の改良では、外板色の選択肢を見直し、「フォースブルーマルティプルレイヤーズ」など5色に集約するとともに、FCEVエンブレムの表示箇所を車体後方のみに変更するなど、デザイン面のブラッシュアップが図られた。また、スマートフォン向け無料カーナビアプリ「moviLink」との連携に新たに