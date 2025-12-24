アフリカネイションズカップ2025（AFCON）のグループC・第1節が行われ、チュニジア代表とウガンダ代表が対戦した。アフリカ予選・グループHを9勝1分の首位で通過し、無敗のまま3大会連続のワールドカップ出場を決めたチュニジア代表。日本代表との対戦が決まった“カルタゴの鷲”が、2004年大会以来のアフリカ制覇に向けてAFCONに臨む。チームを率いるサミ・トラベルスィー監督は、エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）な