静岡県に住む20歳以上の男女を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思うか？」という設問で評価し、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜静岡県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2020年の回答も含む）しています。本記事では、静岡県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：静岡市葵