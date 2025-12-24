¡Ô±ÊÂ³Åª¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤àÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ú¼Ì¿¿¡Û2003Ç¯¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¸ø±à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ12·î9Æü¡¢62ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£µÜÆâÄ£¤Ï²í»Ò¤µ¤Þ¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿¤´´¶ÁÛ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤5500Ê¸»ú¤Î¤´´¶ÁÛ¡ÖËÁÆ¬¤Ç¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î¤¿¤áÁ´¹ñ¤ËÉë¤­¡¢ÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤¿¡Ø°ÖÎî¤ÎÎ¹¡Ù¤Ë¿¨¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢