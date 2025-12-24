親から子どもや孫に生活費や教育費などを渡した場合、通常必要と認められる範囲内であれば贈与税はかかりません。しかし、多額のお金や物を渡した場合、贈与税がかかるケースがあります。 今回は子どもに車をプレゼントするケースについて、贈与税がかかるのかどうかをチェックしていきましょう。 車にも贈与税がかかる 親から子どもへ金銭などを渡した場合、110万円までは贈与税がかかりません。なぜな