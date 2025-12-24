定年を迎えたあとも、「少しでも収入を得たい」「社会とのつながりを持ち続けたい」と考える方は少なくありません。とはいえ、年齢や体力面を考えると、どんな仕事を選べばよいのか悩む方も多いでしょう。そんな中、シニア世代のセカンドキャリアとして注目されているのが交通警備員の仕事です。 本記事では、定年後でも交通警備員として働けるのかという疑問をはじめ、気になる時給相場や年収100万円を目指すための働き方、