387日間に亘って首相を務めた石破茂氏（68）は、自身による政権運営をどう評価しているのか。石破氏は「トランプ大統領との関税交渉はうまくやれたと感じている。だが、在任中は何度も彼の夢を見た」という。田中角栄氏の総理秘書官を務めた小長啓一氏との対談（司会はジャーナリストの春川正明氏）を紹介する――。（第1回）※本稿は、RSK山陽放送特別番組「石破茂×小長啓一未完の列島改造」（12月27日15時〜16時放送、ラジオ1