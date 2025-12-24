ふるさと納税は、控除限度額の範囲内で寄付すれば、実質負担は2000円に抑えられる仕組みとして知られています。一方で、「限度額を超えて寄付してしまっても、確定申告をすれば得になる」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。 ふるさと納税は、制度の仕組みを正しく理解しないまま寄付をすると、思わぬ自己負担が発生する可能性もあります。そこで本記事では、控除限度額を超えた寄付が本当に得になるの