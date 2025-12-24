¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤«¤é¸½ÃÏ¥ì¥Ýー¥È¡Ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖHANNIBAL¡¿¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥éー¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·ºî±Ç²è¡Ø¥À¥¹¥È¡¦¥Ð¥Ëー¡Ê¸¶Âê¡§Dust Bunny¡Ë¡Ù¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Ç12·î12Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥éー´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥×¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥¸ー ～Îø¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥áー¥«ー～¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤ÎµÓËÜ²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å&#12540