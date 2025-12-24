（MCU）のクロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に出演のアントマン／スコット・ラング役ポール・ラッドが、同作の謎に包まれたあらすじを尋ねられたのだが……？ラッドらしいお茶目な回答をご紹介しよう。 2026年12月公開予定の『ドゥームズデイ』は、新たなる悪役ドクター・ドゥーム役としてロバート・ダウニー・Jr.が復帰し、これまでのヒ